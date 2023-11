I ragazzi apprezzano l’iniziativa ”Occasioni come questa aiutano a chiarire le idee sul futuro“

"Scegli il tuo futuro" il motto di Orientando, che già dal pomeriggio di ieri ha accolto decine di ragazzi pronti ad avventurarsi nella scelta del proprio futuro. È sempre difficile pensare a futuro e riuscire con decisione a prendere scelte che, per quanto ragionate, non saranno mai troppo sicure.

Da giovani si è condizionati da tanti fattori: dai genitori alle passioni coltivate fin da bambini, da ciò che si pensa di amare, ma in un attimo si può trasformare tutto in una grande delusione.

Scopo dell’iniziativa voluta in primis dall’amministrazione è proprio quello di promuovere e garantire orientamento in ogni scelta fondamentale per la formazione personale e la propria carriera. Dalla scelta della scuola superiore, al lavoro dei sogni passando per l’università, si è costretti a decidere in maniera decisiva e spesso permanente un futuro, non poi così lontano.

"Bello partecipare ad eventi come questo, - ci racconta Matilde - servono davvero a ragazzi che come me vogliono intraprendere un determinato percorso, senza farsi troppo condizionare da genitori e scelte precedenti. Non so cosa voglio far da grande, ma spero che questo incontri riescano a rendermi più chiaro il percorso che ho davanti".

C’è anche chi già sa cosa vuole dal futuro e la sua strada è già scritta. "Io voglio fare l’agricoltore - ci dice Alessio - sembra strano sì, ma io ho già deciso. Qui ad Orientando cerco il posto giusto per riuscire a coltivare nel modo giusto questa passione, spero di riuscire a trovare ciò che fa per me".

"Io dopo la scuola voglio andare a lavorare, - racconta Fabrizio - ho visto molti stand che aiutano a scegliere i percorsi lavorativi, sicuramente ne farò tesoro per quando arriverò al capolinea con la scuola. C’è bisogno per noi ragazzi di più eventi così, forse a scuola non se ne parla abbastanza". La scuola è importante nella formazione della persona, delle idee e nella coltivazione delle passioni. I professori sono grande fonte di ispirazione per i giovani, modelli da cui prendere spunto.

"Sono fiero di aver scelto il professionale - racconta Gabriele - un istituto come il Benedetti forma al massimo gli alunni e credo che si possa essere pronti ad affrontare facoltà come Giurisprudenza senza problemi. Grazie ai miei professori, sono qui oggi per confermare le mie scelte".

Rebecca Graziano