I premi del Ccn per il Film Festival

Estrazione mercoledì pomeriggio per l’iniziativa ideata dal Centro commerciale Città di Lucca all’interno di Lucca Film Festival, alla presenza della sua direttrice artistica Irene Passaglia. Ad aggiudicarsi il terzo premio, consistente in una copia del catalogo 2023 del LFF, è stata Matilde Fruzzetti, cliente del negozio Il Panda di via Fillungo; secondo premio per Riccardo Carta, cliente del negozio Ottica Vogue di via Fillungo, che si è aggiudicato una t – shirt e una borsa di Lucca Effetto Cinema; primo premio, infine, per Gabriele Magnelli, cliente del negozio Scout di via Vittorio Veneto che potrà gustare un aperitivo in compagnia del noto attore e regista Kim Rossi Stuart, uno degli ospiti di punta dell’edizione 2023 del festival. I premi in questione verranno assegnati anche ai titolari dei negozi “abbinati” ai clienti estratti. L’iniziativa “targata” Ccn ha visto partecipare numerosi negozi del centro che Ccn di Confcommercio ringrazia unitamente a Lucca Film Festival e in modo particolare a Irene Passaglia.