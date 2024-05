I polentari di Filecchio al raduno di Vicenza

Fine settimana prestigioso per i polentari di Filecchio, impegnati a rappresentare la propria associazione al raduno nazionale dei potentari che si svolge a Marano Vicentino in provincia di Vicenza. L’associazione culturale di Filecchio proporrà, come tradizione, la specialità della polenta incaciata preparata naturalmente con una farina la cui bontà è legata a questa valle, quella di formenton 8 file; il tutto unito alla speciale ricetta del ragù del contadino. Una presenza, quella di Filecchiese che dà sicuramente lustro al comune di Barga e alla provincia di Lucca. Il raduno nazionale dei polentari d’Italia si tiene ogni 2 anni. Impossibile non ricordare quando nel 2016 fu la volta dei polentari di Filecchio ad ospitare l’evento, che grazie ad una macchina organizzatrice perfetta e alla bellezza del centro storico di Barga e della location di Filecchio, registrò un successo senza precedenti. Per quel successo e non solo un grazie va rivolto ai polentari filecchiesi, che seppur con sacrificio, non rinunciano a far conoscere a livello nazionale i nostri prodotti e la nostra bellissima valle.