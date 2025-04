I nuovi sentieri che toccano le tappe storiche

Paper Week di Comieco prosegue anche oggi con un palinsesto lucchese – realizzato con il sostegno di Lucart – ultra ricco.

Alle 17.30 alla Casermetta Santa Croce si terrà la presentazione di “Sentieri di Carta – camminare e pedalare lungo otto secoli di storia della carta in Italia”, una pubblicazione dedicata ai percorsi turistici che ripercorrono le tappe storiche della produzione di carta nel nostro Paese con itinerari adatti sia al trekking che al ciclismo. Oggi, domani e fino a sabato il focus sarà alla Biblioteca Agorà e all’Archivio Comunale, per offrire a piccoli e grandi la possibilità di sperimentare la versatilità della carta.

Si tratta di due cicli di laboratori creativi pomeridiani “Carta Viva” presso la Biblioteca, e “La carta custode“ presso l’Archivio. L’Archivio Comunale offrirà inoltre la possibilità di effettuare visite guidate.

A questi appuntamenti fino al 13 aprile se ne aggiungono altri organizzati dai Paperweeker – associazioni, scuole, aziende, artisti – che accogliendo l’appello di Comieco si sono fatti promotori di laboratori, mostre, seminari, incontri turistici per scoprire attraverso diverse forme e linguaggi tutto il mondo che ruota attorno a carta, cartone e il loro riciclo. Il dettaglio del programma dei PaperWeeker a Lucca e dintorni è visionabile sul sito www.comieco.org e sui canali degli organizzatori.

Oggi è in calendario anche l’ecology on tour, dalle 9.30 alle 12.30 con l’Istituto Comprensivo Camaiore 3. Sono incontri esperienziali nelle scuole per promuovere la consapevolezza sulla salvaguardia del pianeta, utilizzando un approccio comunicativo divertente e stimolante che unisce apprendimento e gioco.

Nella foto l’assessore all’ambiente Cristina Consani