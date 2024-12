I nuovi ciak in città de “L’altro ispettore“ la fiction Rai-Anele

Proseguono le riprese della serie tv L’altro ispettore, ambientata a Lucca, che affronta il tema del lavoro e della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore.Una importante coproduzione Rai Fiction-Anele realizzata con il contributo della Regione Toscana, il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission. Questo il piano delle riprese per la quinta settimana di lavoro con le relative ordinanze. Giovedì, set in Corte del Gallo con divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Bernardini (10 stalli lato più vicino a via del Gallo) dalle ore 13 di giovedì alle 23 di venerdì fino alla durata delle riprese. Consentita la sosta nel resto della piazza e il transito in via del Gallo. Set alla scuola Carducci con divieto di sosta con rimozione forzata in piazza san Ponziano (intera area) dalle 14.30 alle 16 di giovedì. Venerdì, set in Corte del Gallo con divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Bernardini. Sabato set alla Scuola Carducci (interno) con divieto di sosta con rimozione forzata in piazza san Ponziano (6 stalli) dalle 9 alle 19 di sabato per la durata delle riprese.