Limbo Festival del Ciocco. Partono, prima del grande evento previsto a luglio,

i "Limbo Retreats": cinque ritiri che si svolgeranno nella splendida tenuta "Il Ciocco" tra aprile e ottobre 2024. Ogni ritiro è associato ad uno dei cinque sensi, a sua volta legato a un chakra. Una serie di appuntamenti in puro stile Limbo Festival, che da sempre mette al centro il benessere psico-fisico dell’essere umano e l’equilibrio tra uomo e natura, dove ancora una volta musica, danza, natura, arte, cibo e antiche discipline si incontrano. Il primo ritiro, in programma da oggi a domenica è già sold out; si concentrerà sul senso dell’olfatto, in relazione al primo chakra, Muladhara, noto anche come chakra della radice. Tra gli ospiti Rirri, Flavia La Rocca, lo chef Matteo Febbraio, Samarpan Dev, Luca Bacchetti e Vitamina Jeans.

A maggio il secondo ritiro.

Si svolgerà dal 3 al 5 maggio, e sarà incentrato sul senso del gusto, in relazione al secondo chakra, Swadhisthana, noto anche come chakra sacrale.

I Limbo Retreats, pensati per accompagnare il pubblico di Limbo Festival per tutto l’arco dell’anno e prepararlo all’edizione 2024, hanno come primo obiettivo

la sperimentazione del benessere, il ritorno ad una cultura umanistica che riesca a governare la complessità.