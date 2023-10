I giuslavoristi a Lucca e il lavoro sostenibile: ambiente, responsabilità sociale, governance

Si è chiuso ieri il Convegno nazionale dell’Agi, l’associazione degli avvocati giuslavoristi, con un ‘dialogo”‘ con Pianeta Terra Festival. “Il valore del lavoro sostenibile: ambiente, responsabilità sociale, governance” è stato il titolo dell’incontro, moderato da Silvia Volpi, vicepresidente della Fondazione Giornalisti Toscana. Pietro Curzio, presidente emerito della Corte di Cassazione, ha parlato di lavoro dignitoso: "Dignità è anche tutela dell’integrità psico-fisica e anche se sulla sicurezza sul lavoro molti passi avanti sono stati compiuti, la situazione resta critica. E non si risolve infliggendo sanzioni penali ma con la prevenzione". Luisa Corazza, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi del Molise, parlando di sostenibilità del lavoro ha sottolineato come sia necessario individuare "un sentiero comune per cui senza solidarietà sociale è difficile raggiungere sostenibilità ambientale e viceversa". Edoardo Zanchini, direttore dell’ufficio clima del Comune di Roma, già vice presidente di Lega Ambiente, ha aggiunto: "Fare i conti con la necessità di salvaguardare il futuro e accelerare la transizione ecologica è il grande tema della politica". Mentre Valeria De Lucia, avvocata, ha ribadito "la preoccupazione rispetto agli scenari che si prospettano in materia di occupabilità a seguito di questa rivoluzione così veloce e un po’ inattesa dai nostri legislatori".