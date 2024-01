I giovani rossoneri in trasferta a Lecco

Primavera della Lucchese alla ricerca di punti pesanti per la classifica in questo 2024 che si apre con la prima giornata del girone di ritorno sul campo del Lecco alle 14.30. I ragazzi di Di Stefano attualmente occupano il penultimo posto in classifica con 10 punti, davanti alla Carrarese ultima indietro di due lunghezze. Affronteranno un Lecco, anche lui immischiato nelle zone basse terzultimo a pari punti con il Fiorenzuola ad 11. Una gara che i rossoneri dovranno cercare in tutti di modi di aggiudicarsi, visto che gli altri scontri diretti contro Carrarese e Fiorenzuola sono terminati in perfetta parità. Una seconda retrocessione consecutiva sarebbe da evitare, per cercare di non indebolire ulteriormente un settore giovanile che ad inizio stagione è stato rifondato con poche difficoltà.