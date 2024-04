I fratelli Carrara a “Pechino“. Damiano si commuove per il messaggio della moglie

Un attimo di relax conquistato a carissimo prezzo, il video della moglie, e Damiano Carrara non ce la fa a trattenere lacrime e commozione. Sulla rotta del suggestivo Laos, alle prese con le sfide impossibili di Pechino Express ma sempre superate di slancio dai due fratelli lucchesi, Damiano e Massimiliano, avviene quello che non ti aspetti da chi è abituato a dover mostrare sempre il lato di sè più forte o ironico.

“Sei sempre dentro il gioco, concentrato a superare ogni ostacolo, ma quando ti fermi a pensare a chi è a casa è difficile“, ha detto Damiano dopo il videomessaggio della moglie Chiara. Frutto di un bonus che ha toccato anche il cuore di Massimo, raggiunto dalla dedica video di Anna, che era derivato dalla conquista dell’immunità per essere giunti per primi al libro rosso di Tonkit. Per questo i due fratelli pasticcieri si sono goduti finalmente una nottata comoda in una vera stanza di hotel, oltre a una bella cena con birra. Una puntata fortemente introspettiva per loro.

“Quando siamo andati in America siamo partiti con nulla e abbiamo lavorato come pazzi per mettere su la pasticceria, dormendo tre ore a notte – ha ricordato Damiano –. La tenacia non ci fa difetto. Ma anche di là dall’oceano ogni giorno ci sentivamo in videochiamata con i nostri genitori“. Un valore forte, quello della famiglia, che fa il paio con il carattere ormai abituato alle sfide. In questo caso condite con la parlata lucchese che aggiunge simpatia alle imprese dei due trasmesse ogni giovedì su Sky. E per ora, dita incrociate, il mix è vincente.

L.S.