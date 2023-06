I dipendenti puliscono l’area di Porta S.Donato

Anche le grandi aziende aderiscono alle iniziative a difesa dell’ecosistema. Così Snaitech. I dipendenti di Porcari, oggi, Giornata Mondiale dell’ambiente, si recheranno a Porta San Donato (nella foto), per pulire l’intera area. Ramazza, guanti, cappellino come vestiario e dotazioni di ordinanza, raccoglieranno i rifiuti dell’intera area e puliranno dalla plastica. La società leader nel settore gioco (ex Snai), quotata in Borsa a Milano, attraverso il suo ente dedicato alle good causes iZilove Foundation, ha deciso di appoggiare la causa di Plastic Free, la più importante associazione di volontariato attiva nella lotta all’inquinamento da plastica e nella salvaguardia del nostro ecosistema. I dipendenti Snaitech sono stati coinvolti in un’attività di volontariato aziendale attraverso la quale hanno ripulito da plastica e rifiuti alcuni luoghi di Roma, Lucca e Milano. Attraverso il sostegno al Progetto Scuole, Plastic Free realizzerà appuntamenti di sensibilizzazione in istituti scolastici con l’obiettivo di ridurre il consumo di plastica monouso, permettendo a ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia.

Ma. Ste.