I dieci anni degli Scout Agesci Capannori “Chi l’ha detto che entrano solo i piccoli?“

Una grande festa ha animato domenica scorsa il cortile e la canonica della chiesa di Capannori, dove il Gruppo Scout Agesci Capannori 1 ha celebrato il decimo anniversario della sua fondazione. Un evento partecipato e sentito, che ha unito gioco, avventura e servizio, coinvolgendo l’intera comunità in un clima di allegria e condivisione.

La giornata è iniziata con l’allestimento degli spazi da parte dei vari rami del gruppo: i bambini del cerchio L/C hanno curato uno stand con giochi per tutti, mentre il reparto E/G ha realizzato un suggestivo angolo di campo estivo nel giardino antistante, con tanto di alzabandiera costruito in legno, due cucine da campo e una tenda, dimostrando con orgoglio competenza e spirito di iniziativa. Anche il clan del gruppo R/S ha realizzato un proprio spazio dedicato, dove ha illustrato le attività che caratterizzano la branca dei rover e delle scolte.

Vista la grande partecipazione, la Comunità Capi ha annunciato un incontro solo per gli adulti con più di venti anni interessati a conoscere e magari entrare a far parte del gruppo come educatori e volontari. La riunione si terrà giovedì 19 giugno alle 21 nei locali parrocchiali adiacenti alla chiesa di Tassignano.