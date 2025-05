Sicurezza stradale. La giunta Del Chiaro punta sulle rotatorie

Dopo aver inaugurato lo scorso 5 aprile la rotonda alla Madonnina a Lunata e dopo aver ricevuto l’ok per l’arrivo dei finanziamenti che porteranno alla realizzazione di quella in via Sottomonte, il Comune di Capannori mira ad altri due simili interventi infrastrutturali da poter almeno avviare nel primo mandato di Giordano Del Chiaro sindaco.

Adesso mancano all’appello solo le rotatorie all’incrocio tra via dei Bocchi e via Masini, sul viale Europa. Un luogo dove si sono verificati incidenti anche gravi e che provoca tempi di attesa infiniti per svoltare e, infine il rondò in via Tazio Nuvolari. Tre opere che la civica amministrazione vorrebbe portare a compimento per il 75 per cento in questo mandato. Quindi due su tre.

Per l’altra, vedremo quale sarà l’ordine e la priorità, l’obiettivo è avviare l’iter e se Del Chiaro sarà confermato, terminarlo nella legislatura 2029-2034. Quindi, ricapitolando: Sottomonte, Masini, via Nuvolari. Per la prima siamo già al reperimento dei finanziamenti, dopo le progettazioni, come spiega il sindaco, Giordano Del Chiaro: "Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale per realizzare la rotonda sulla via Sottomonte (all’altezza della pizzeria Irma), a Guamo. Per realizzarla occorrono 900.000 euro. 700mila ce li ha dati la Regione, che ringrazio nella persona del presidente Eugenio Giani e 200mila li mettiamo noi come Comune. La Provincia fa la progettazione. Abbiamo già un progetto e lo presentiamo mercoledì 28 maggio alle 21, alla scuola primaria di Guamo. Un’occasione per condividere e anche per confrontarci e portare delle modifiche, se necessarie. La via Sottomonte è molto transitata, questo intervento miglioreremo molto un incrocio delicato".

Per questa opera siamo assai avanti. Procedura che deve invece partire completamente da zero per le altre due. Per località Masini, nonostante se ne parli da almeno tre decenni, non è mai stato definito niente, se non ipotesi. Adesso si darà impulso alle progettazioni, fattibilità tecnico-economica e definitiva esecutiva. Per la rotonda di Masini, dove il traffico sul viale Europa è aumentato in maniera esponenziale, ci sono problemi di spazio che andranno risolti. Anche per il rondò di via Tazio Nuvolari l’iter dovrà partire dall’inizio. Ecco perché per queste due opere servirà tempo. Una sarà fatta subito e una da terminare fra qualche tempo. Oltre a quella della Madonnina a Lunata, negli anni precedenti sono state realizzate le rotonde a Zone e in località Papao.

Massimo Stefanini