I conti delle Farmacie Spa “Uno dei migliori bilanci con utili divisi tra i soci mantendo tutti i servizi“

I conti tornano. Di più, ci sono anche ottimi dividendi per gli azionisti. La chiusura del bilancio consuntivo 2023 per le Farmacie Comunali SpA (nella foto di Alcide la conferenza stampa) porta risultati mai visti sia in termini economici che di erogazione di servizi per i cittadini di Lucca e anche di Bagni di Lucca e Capannori.

Analizzando ciò che emerge dal bilancio della società, che vede suddivise le quote nel 72% della componente privata, la Farma Acquisition Holding SpA, il 25% della Lucca Holding SpA e il restante 3% del Comune di Bagni di Lucca, si registra un utile d’esercizio pari a 641mila euro, che verrà distribuito quale dividendo pari a 0.35 euro per ciascuna azione posseduta. Da segnalare che la Società ha sempre generato liquidità, si trova in un buon equilibrio finanziario, confermato anche dal fatto che ha consentito di ridurre il capitale sociale per esubero da 5,688 milioni di euro a 2,068 milioni con restituzione agli azionisti di 3,620 milioni di euro a dicembre 2023 , di cui 905 mila euro a Lucca Holding Spa e 108 mila euro al Comune Bagni di Lucca e il restante all’azionista di maggioranza FAH Spa.

Altro indicatore di ottima salute il fatturato che si attesta sui 10,7 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente, e un utile d’esercizio notevole, che permette ottime ricadute per i titolari delle partecipazioni azionarie. “Abbiamo 641 mila euro di utili e circa 10 milioni e 700mila euro di fatturato – ha sottolineato l’ad del socio privato, Antonino Rivara–. Un fatturato in recupero anche se siamo ancora sotto 300mila euro rispetto al pre pandemia. Spiegare la flessione, purtroppo, è semplice: prezzi in salita, potere di acquisto in calo con l’incertezza dovuta all’inflazione e alle vicende del momento storico. Un ottimo risultato confermato dalla riduzione del capitale per esubero e la restituzione agli azionisti, uno dei migliori bilanci di sempre che certifica la nostra solidità“. Le farmacie comunali sono 5 a Lucca, di cui la 24 ore alla Stazione e quella di Monte San Quirico aperta anche la domenica mattina, più una a Fornoli e 2 in gestione a Capannori.

Marco Porciani, amministratore unico Lucca Holding SpA: “Per la prima volta otteniamo un utile che genera dividendi, grazie al lavoro di tutti, a partire dall’amministratore delegato Rivara, passando per Casali, la consigliera Frigo e in generali tutti i componenti della struttura”. Andrea Casali, presidente Farmacie Comunali SpA: “Oltre a quello che hanno detto molto bene chi mi ha preceduto, le Farmacie Comunali stanno crescendo mese dopo mese, cercando un costante dialogo e un rapporto con i clienti molto positivo”. Il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini si è dichiarato orgoglioso di fare parte della compagine sociale sia pure con una quota ridotta. Alla conferenza stampa ieri erano presenti anche la consigliera di amministrazione Annamaria Frigo e il responsabile amministrativo Marco Berti. Soddisfazione condivisa anche perché la farmacia non è più solo punto vendita. “Siamo impegnati sul fronte della prevenzione ad ampio spettro, penso al diabete, al melanoma, al tumore al seno – ha sottolineato ancora Rivara –. I servizi di salute, benessere e prevenzione si moltiplicano, abbiamo visto con quale importanza nei mesi del Covid – con i tamponi e i vaccini– ma ancora oggi, mantenendo politiche di calmiere prezzo“.

Laura Sartini