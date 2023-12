I consigli delle chef de “La Dritta“

Tradizione o innovazione?

Per il cenone di capodanno

una cosa è certa: le lenticchie e il cotechino non possono assolutamente mancare. Abbiamo chiesto alle titolari dell’Osteria la Dritta, Chiara e Silvia un menu casalingo. Non mancano le lenticchie della fortuna, ma con una ricetta diversa. Un aperitivo di lenticchie toscane, condite con spezie e erbe a piacere e cotte al forno a 150° per circa 15 minuti, servite calde, sono

un piatto gustoso e facile

da preparare. Silvia, la chef, consiglia di servirle, con

il tradizionale cotechino affiancato da cavolo nero

in agrodolce. Chiara, invece, suggerisce di innaffiare il tutto con un ottimo lambrusco piacentino rifermentato in bottiglia, che allieterà la cena. Quindi, che dire, non vi resta che cimentarvi ai fornelli e godervi questi consigli.