I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis “Importante parlare ai giovani e ascoltarli“

Nella basilica dei Santi Paolino e Donato è stata celebrata la Santa Messa per commemorare la Virgo Fidelis, Protettrice dell’Arma dei Carabinieri, analoghe cerimonie si sono svolte a Viareggio e a Castelnuovo di Garfagnana. Hanno partecipato oltre al Prefetto di Lucca, Giusi Scaduto e le massime autorità locali, i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Provincia, i familiari dei carabinieri deceduti, tanti cittadini lucchesi e una rappresentanza di alunni della “G. Carducci”, accompagnati dai docenti, a testimonianza della vicinanza dell’Arma alla comunità lucchese. E’ intervenuto il Comandante Provinciale, Colonnello Arturo Sessa, che ha ricordato l’importanza della ricorrenza del 21 novembre “oggi è per tutti i carabinieri, una giornata particolare. Si celebrano, infatti, ben tre ricorrenze di alto valore morale per l’Istituzione: la nostra Patrona Virgo Fidelis; la battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano” sottolineando come “il coinvolgimento dei nostri ragazzi in questa celebrazione contribuisca a tramandarne il significato ed il valore“. Ed è stata proprio studentessa a leggere un tema ricordando il sacrificio di tanti Carabinieri per la difesa della comunità.