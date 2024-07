I 50 anni di sacerdozio. Grande festa per Don Antonio

Le sei parrocchie dell’alta Garfagnana, di cui è guida spirituale da anni don Gloria Antonio Giannetti, sono in festa per i 50 anni dell’ordinazione sacerdotale del loro parroco. Don Giannetti, classe 1947, nativo di Gramolazzo, dal 1978 è parroco di Gragnana e Minucciano, dal 1989 di Castagnola, dal 1999 di Gramolazzo e dal 2012 anche di Agliano e Verrucolette. I festeggiamenti sono iniziati con una solenne concelebrazione nella chiesa di Gramolazzo, alla presenza del Vicario generale monsignor Michelangelo Giannotti, del vicario episcopale per l’aerea pastorale della Valle del Serchio e Canonico della cattedrale di San Martino monsignor Angelo Pioli e dei sacerdoti Alessandro Gianni, Alex Martinelli, don Jean Damascene Muziraneza, Bernardo Marovelli, Michel Murenzi, Giuliano Salotti, Mario Tucci, Ricardo Kunath, Riccardo Micheli, Marcello Franceschi, don Revocat Habiyaremye, Damiano Bacciri, Giovanni Grassi, monsignor Giuseppe Andreozzi. Poi nel pomeriggio incontro con la parrocchia di Agliano e in serata festa nella parrocchia di San Michele a Minucciano, terminata con i fuochi d’artificio. Presenti per l’Amministrazione comunale Anna Paladini e Laura Martini.

Il giorno successivo don Gloria era stato festeggiato a Verrucolette durante la locale ricorrenza mariana nella seconda domenica di luglio e in serata a Gramolazzo, con la celebrazione della Messa. Infine nel paese di Castagnola in occasione della festa della Madonna delle Grazie, nella quarta domenica del mese, con la celebrazione della Messa e poi la cena paesana. Ultimo appuntamento a Gragnana, il 16 agosto, in occasione della ricorrenza di San Rocco.

