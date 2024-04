I 4 Ristoranti ‘in pasto‘ al grande pubblico

La domanda a tamburo battente era “quando“. Quando la puntata lucchese dei “Quattro ristoranti“ si sarebbe finalmente potuta vedere “in chiaro“, sul canale Tv 8. La risposta è servita: dopo la prima visione su Sky la trasmissione che vedrà protagonista Lucca sarà visibile a tutto il pubblico, quindi al di fuori del circuito televisivo a pagamento, martedì 16 aprile alle 21.15 appunto su Tv 8. E finalmente quello di cui tanto si è raccontato con un vivace passaparola sul davanti e dietro le quinte dell’incursione lucchese del famoso chef-conduttore Alessandro Borghese sarà di dominio pubblico. Una puntata effervescente, da non perdere, in cui non è mancato il fuoco incrociato tra ristoratori. Protagonisti sono i ristoranti l’Antica Osteria di via Santa Croce, La Dritta di piazza San Francesco, la Stella Polare di piazza Napoleone e la Corte dei Limoni di via San Paolino. Le gag in salsa “lucchese“ non sono mancate ma anche le critiche più o meno veritiere, più o meno frutto della strategia di gioco. Il piatto tipico oggetto di bonus? Non i tordelli, come verrebbe naturale pensare, ma la zuppa alla frantoiana su cui appunto si sono misurati i cuochi. Una sfida frizzante grazie anche ai quattro protagonisti: Mariantonietta (Antica Osteria), Chiara (La Dritta), Francesco (Stella Polare) e, non ultimo, Nicola (Corte dei Limoni) che è stato senza dubbio il personaggio più allegro e scanzonato della puntata. Al grande pubblico, ora, l’ardua sentenza.

Laura Sartini