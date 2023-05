I 130 anni di Croce Verde Lucca “In regalo per noi tre nuovi mezzi E’ il cuore grande della nostra città“

Quando una Pubblica Assistenza inaugura nuovi automezzi è sempre una festa, per l’intera comunità; farlo in occasione dei 130 anni, è un evento più unico che raro. Il giorno X della festa di compleanno di Croce Verde è proprio domani, domenica 21 maggio, proprio quando alle 10.30, in piazza Napoleone, la Croce Verde di Lucca presenterà alla città 3 nuovi veicoli frutto di donazioni e autentica solidarietà della città: un’ambulanza, acquistata grazie al lascito testamentario di Simonetta Simonetti, era dipendente della Camera di Commercio, un doblò attrezzato, acquistato con il contributo di un broker assicurativo di Lucca - e anche un pulmino attrezzato acquistato con contributo economico del gruppo Fosber oltre a un monitor multiparametrico, che andranno a integrare il parco automezzi e la strumentazione in dotazione all’Associazione. Inoltre, con il sostegno della signora Nicla Gemignani, è stato possibile effettuare la riparazione di un’automobile destinata ai Servizi sociali. La scelta di data e luogo non è stata casuale: era infatti il 21 maggio 1893 quando venne approvato il primo statuto della Croce Verde di Lucca, atto ufficiale con cui nacque il Sodalizio di viale Castracani.

“In città, con la città, per la città: da qui siamo partiti, e qui era doveroso festeggiare i nostri primi 130 anni - commenta Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde di Lucca - dal 1893, operiamo su Lucca e su tutto il territorio provinciale con passione e professionalità, grazie all’impegno di quelle persone meravigliose che sono le nostre Volontarie e i nostri Volontari“.

“Una storia – sottolinea Borella – che ha attraversato numerose fasi della vita locale e nazionale, ma anche internazionale: si pensi alla crisi in Ucraina, per la quale abbiamo attivato numerosi progetti e che, recentemente, ci ha portato a donare 3 generatori di corrente elettrica all’ospedale di Kharkiv, in collaborazione con Comune di Crispiano (Taranto) Vita Ucraina e Colors for Peace. La collaborazione con enti, istituzioni e territorio è fondamentale; desidero ringraziare Fosber e l’Amministratore Delegato Marco Bertola, per il contributo per l’acquisto del pulmino attrezzato. E anche il Comune che illuminerà di verde Porta Elisa e la ex Cavallerizza“. Un sodalizio con la città testimoniato anche dalla bella aiuola di fronte a porta Elisa, che lascia “fiorire“ questi 130 anni di Croce Verde.

Laura Sartini