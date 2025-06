“Ho inghiottito Ungà“: l’ultimo amore

Oggi alle 21,15 nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara (in San Micheletto) debutta “Poesia che ti guardo“, rassegna di cinema e poesia promossa dall’associazione Millimètrica. Apre il ciclo, nel giorno esatto in cui ricorrono 55 anni dalla morte di Giuseppe Ungaretti, cittadino onorario di Lucca, il docufilm “Ho inghiottito Ungà. Sulle tracce dell’ultimo amore di Giuseppe Ungaretti“ diretto da Riccardo Banfi (Italia, 2023). Presenti in sala il regista e la cosceneggiatrice Alessandra Comi, che dialogheranno col pubblico a margine della proiezione. Collabora a questo primo appuntamento l’associazione Musicalia. Il film racconta un capitolo poco noto della vita di Ungaretti: l’incontro, nel 1966 in Brasile, con la 26enne Bruna Bianco (nella foto), che gli sottopone alcuni suoi versi per un parere autorevole. Nasce un amore alimentato da un fitto carteggio di 377 lettere inedite fino al 2017 che, attraverso le voci di Roberto Herlitzka e Letizia Bosi, fa da filo conduttore al documentario. Ha scritto il poeta: “Sta succedendo in me un fatto straordinario. Sono innamorato come un ragazzino, e non ho più da un secolo l’età”. L’ingresso è libero grazie al contributo del Comune nell’ambito di ViviLucca e della Tenuta San Giovanni.