Halloween. Una celebration dello street food

Sarà un’edizione di Halloween Celebration all’insegna del “buon gusto”, in tutti i sensi con numerosi stand di street food alla Villa Reale di Marlia.

Sarà presente Nura, primo food truck italiano di cucina indiana specifica del Kerala; ci saranno i ragazzi di Gào Catering & Street Food con sapori e ai piatti tipici della Toscana; la cultura gastronomica del Sol Levante c’è Karē No Kuruma con alcuni piatti giapponesi cucinati sul momento.

Vizi e Virtù ci riporta in Toscana con i suoi famosi panini gourmet, a bordo del grazioso truck bianco e celeste di Plaza Reastaurant; da Borgo a Mozzano arriva per il secondo anno consecutivo Bidiba Ciberia, che porta in scena un classico della cucina toscana: i tordelli lucchesi; l’antica Macelleria Nutini è un’altra realtà della Garfagnana, quindi con cucina tipicamente locale vino, affettati e zuppa toscana; infine torna come lo scorso anno anche VanBurger che proporrà i classici hamburger di Black Angus. Non mancheranno, ovviamente, i classici panini con la porchetta lammarese della Donnina di Lammari, una “istituzione” nell’abiente dei food truck e, per finire il dolcezza, ci saranno le crepes di Bazzicalupi, nonché i classici dolcetti e i brigidini allo stand Pasquinucci, e il tradizionale zucchero filato per i più piccoli al candies stand di Susy.

Quanto al bere, da fuori regione arriva Boia Brewing Company, di Domodossola; il Birrificio Apuano presenta le sue birre senza glutine e il Birrificio di Buti i prodotti di filiera corta, ci saranno La Collina di Pescaglia e Birrante da Vicopisano Mostro Birraio di Camaiore. Drakon Idromele porta le sue diverse tipologie dell’antica bevanda alcolica, sidri, vini speziati e l’ultima creazione La Danza delle Streghe in edizione limitata, tutti prodotti a Lamporecchio. Per chi preferisce aperitivi e cocktail segnaliamo lo stand Momento Cocktail e Sughero Enoteca che proporrà ovviamente alcuni vini e anche drink realizzati con propri liquori artigianali. Halloween Celebration è inoltre lieta di annunciare anche la partecipazione della locale Nardini Liquori di Fornaci di Barga che avrà un truck birre e proporrà anche la sua vodka “Halloweeen, The diabolik drink”.