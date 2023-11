Halloween Borgo a Mozzano. Un vero successo in sicurezza: "Trionfo sotto tutti i punti di vista"

Dolcetto o scherzetto? Halloween Borgo a Mozzano si conferma un successo. Nonostante il tempo incerto per tutta per la giornata, che faceva temere un flop, la kermesse dell’horror 2023, giunta alla sua XXIX edizione, ha richiamato un grosso pubblico, con persone di ogni età che hanno invaso Borgo a Mozzano: vampiri, fattucchiere, fantasmi, streghe e stregoni, saltimbanchi e buffoni terrificanti. E poi tanti spettacoli itineranti tutto nel segno dell’eterno mito del Faust, con la vicenda della vanitosa nobildonna lucchese, Lucida Mansi, che cedette la sua anima al demonio in cambio di altri 20 anni di giovinezza. Clou finale, immancabile, lo spettacolo pirotecnico al Ponte del Diavolo che si stagliava maestoso nella notte.

Tutto bene per quanto riguarda la sicurezza e la circolazione, regolata e a tratti rallentata, ma sempre scorrevole, insomma tutto è filato liscio. Positivo il bilancio tracciato dal sindaco Patrizio Andreuccetti: "La 29^ edizione di Halloween - commenta - è stata un successo sotto ogni punto di vista. Non c’è stato angolo o attrazione di Borgo che non abbia visto il tutto esaurito: si è confermata, dunque, quella magica sinergia che unisce cittadini, amministratori, pubblico, associazioni, volontari e, in generale, chiunque abbia contribuito alla festa che fa di Halloween e di Borgo a Mozzano un luogo e un momento unici in Italia".

"L’ingresso gratuito - aggiunge Andreuccetti - ci convince sempre di più perché desideriamo che questa festa sia davvero per tutti. Grazie, quindi, all’associazione Borgo Espressione Artistica con la quale abbiamo lavorato duramente per portare in scena il meraviglioso spettacolo di Ognissanti. Grazie ai commercianti, a tutte le associazioni, ai singoli cittadini. Grazie agli uffici, in particolare al comandante Martini e a Laura Magnani, che hanno definito la festa nei minimi dettagli, garantendo sicurezza e vivibilità. Grazie alla squadra di amministratori, guidati dall’instancabile attivismo dell’assessore Armando Fancelli. Grazie agli operai del Comune, a tutte le forze dell’ordine presenti in gran numero, alla security, alla Misericordia, a tutti i volontari che hanno vigilato".

