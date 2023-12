Ancora testimonianze a seguito della scomparsa del professor Massimo Toschi. Si tratta del coordinamento della Scuola della Pace con Leana Quilici, Antonio Chiaravallotti, Daniele Silvestri e Andrea Menchetti: "Massimo Toschi è stato una persona che ha significato molto per la cultura della pace, prima di tutto nel nostro territorio in quanto instancabile annunciatore di un messaggio di fratellanza e riconciliazione e come fondatore della Scuola per la Pace della Provincia; questa missione l’ha poi svolta in un ambito più vasto ricoprendo incarichi nella Regione Toscana che facevano di questi valori non più soltanto qualcosa di privato ma una linea politica precisa fatta propria da un’istituzione che vedeva nella promozione della pace un aspetto cruciale della propria missione istituzionale".

Per Olivo GhilarduccI, ex sindaco di Capannori, si tratta "dell’improvvisa perdita di un amico che mi ha particolarmente addolorato; è soprattutto la Chiesa di Lucca che perde un testimone di fede di grandissimo livello, e anche la politica lucchese perde un grande testimone; testimoniava di persona – conclude Ghilarducci – che chi si orienta al vangelo non può trarsi indietro: la qualità del suo operare rimane esempio lucidissimo anche per i giovani".

Mau.Guc.