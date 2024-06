Ha riaperto i battenti il “Bar del Sole“. Una festa “popolare“ in via Mordini

Davvero in tantissimi sabato scorso in via Mordini 13 per l’inaugurazione dei nuovi locali del “ Bar del Sole“, il caratteristico locale che fino a poche settimane fa si trovava all’angolo tra via Mordini e piazza del Carmine, tappa obbligata per chi frequenta questa zona del centro storico. Il bar gestito da Monica Marcone ed Ernesto Caiazzo si è dovuto trasferire proprio per consentire i lavori di ristrutturazione del Mercato del Carmine, finanziati anche con i fondi del Pnrr. La riapertura del “Bar del Sole“, dopo che lo stesso sindaco Mario Pardini era intervenuto per favorire una soluzione di compromesso, è stata salutata con grande piacere dai residenti della zona che avevano temuto di perdere questo classico punto di riferimento del quartiere. "Siamo felici di aver finalmente voltato pagina - sottolinea Ernesto Caiazzo - perché 17 anni di attività al Carmine sono stati importanti per noi e abbiamo deciso di restare in zona come ci chiedevano anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto nei momenti più difficili. Ringraziamo le tantissime persone che sono venute a brindare a questo nuovo inizio: ci confermano che la nostra scelta è stata giusta. Ora inizia una nuova avventura".