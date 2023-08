HA FATTO SUO “CORALINE“

La quindicenne cantante lucchese Cecilia Rabushja con un personale arrangiamento del brano “Coraline” dei Maneskin, si è aggiudicata la vittoria nella categoria Junior della Quarantaduesima Edizione del Concorso Canoro “Agosto al Fienile”, che si è svolto come di consueto presso il Circolo Culturale “Il Fienile” di Viareggio. La Rabushja si esibirà il 31 agosto a Rimini in quanto finalista del Contest “A Voice for Europe- Una Voce per l’Europa” e il 5 settembre a Lajatico in occasione del Concorso canoro in memoria di Edy Bocelli, mamma del tenore Andrea Bocelli. Cecilia pur giovanissima ha al suo attivo diverse vittorie in concorsi canori ed è stata ospite presso il Teatro Camploy di Verona in occasione di “Giulietta loves Romeo”.