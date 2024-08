Guarito il grifone. Oggi verrà liberato

Un esemplare di Grifone (Gyps fulvus) vittima di un’intossicazione da piombo tornerà in libertà oggi al Parco dell’Orecchiella. L’animale era stato consegnato alla Lipu Cruma di Livorno il 9 luglio, dopo essere stato soccorso nel territorio comunale di Castelnuovo di Garfagnana. Le condizioni sono apparse subito gravi, il Grifone era anemico e disidratato. L’equipe veterinaria ha subito sospettato l’intossicazione da piombo. La diagnosi è stata confermata dalle analisi e l’animale è stato sottoposto a terapia farmacologica. "Gli esami successivi alla prima terapia - spiega il dott. Renato Ceccherelli - hanno mostrato un livello di piombo nel sangue ancora preoccupante, il che ci ha costretti a ripetere un secondo ciclo di terapia". Dopo le cure e la riabilitazione nelle voliere, l’esemplare si è completamente ristabilito.

L’avvelenamento da piombo riguarda molte specie animali e rappresenta un rischio anche per gli umani. Nel caso del grifone è probabile che si sia nutrito di prede che contenevano frammenti di piombo da munizioni o che avessero una concentrazione di piombo alta nei tessuti. I sintomi con cui si manifesta l’intossicazione sono gravi e possono portare alla morte in poche settimane.

Gli effetti su specie longeve come il Grifone sono devastanti. La guarigione dell’esemplare ricoverato è quindi un risultato di grande valore, reso possibile dal personale veterinario e dai volontari. Ora ci sarà il rilascio in natura: sarà liberato nella Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella. Il ritrovo è per oggi alle ore 11.00 presso parcheggio del Centro visitatori.