Gruppo Esedra Leading “Dall’asilo all’università“. La nostra sfida aperta al futuro internazionale“

LUCCA

Dal 1977, anno della nascita del Gruppo Esedra Leading Education, quali cambiamenti ci sono stati nella didattica?

“L’ascesa dell’innovazione tecnologica e la crescente importanza della lingua inglese, unite

alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, hanno creato profonde trasformazioni nel panorama educativo – risponde Chiara Casali, vicepresidente del Gruppo Esedra – e anche inciso significativamente sulla nostra visione e strategia aziendale. Un passo determinante nella nostra evoluzione è stato l’istituzione nei primi anni 2005 delle Scuole Bilingue Paritarie a Lucca con un campus di 5.000 quadrati , estendendosi successivamente alle località di Massa (2015) e Grosseto (2021)“.

Parola d’ordine innovazione?

“Assolutamente. Le Scuole Bilingue Paritarie a Lucca, Massa e Grosseto rappresentano una risposta concreta alle esigenze moderne dei nostri bambini e i ragazzi. Con l’apertura di campus moderni e ben attrezzati, abbiamo implementato un approccio all’apprendimento che va oltre la mera trasmissione di nozioni, promuovendo l’apertura di pensiero, la progettualità e l’integrazione culturale“.

E la tradizione?

“Non resta indietro. Il nostro impegno è trovare il giusto equilibrio offrendo programmi che rispettino le linee guida statali mentre abbracciano nuovi approcci pedagogici ed educativi tenendo sempre presente la bellezza che incide sull’anima e provoca attenzione e piacevolezza. Siamo stati poi i primi a Lucca ad attivare un percorso bilingue fin dalla scuola dell’Infanzia e un percorso liceale quadriennale internazionale“.

Siete leader in Toscana e tra i primi della classifica italiana tra le scuole paritarie. Qual è il segreto del successo?

“E’ il risultato di un impegno costante per l’eccellenza, della continua innovazione e dell’attenzione alle esigenze degli studenti e del mercato del lavoro. Guardando al futuro, intendiamo consolidare e superare questa posizione di prestigio attraverso ulteriori investimenti nell’innovazione didattica, l’espansione geografica e la stretta collaborazione con le aziende e le università per garantire che i nostri programmi formativi siano sempre avanti e in linea con le richieste del mondo professionale e di quello accademico“.

Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale, la Scuola Media Internazionale e il Liceo Linguistico Byron: in che modo preparano i giovani alle sfide del futuro?

“Questi programmi offrono una prospettiva internazionale fin dai primi anni di istruzione. Vogliamo preparare i nostri studenti non solo ad eccellere localmente, ma anche a navigare con successo in un contesto internazionale in continua evoluzione. Il percorso quadriennale del Liceo Scientifico Internazionale favorisce coloro che intendono frequentare una università all’estero e, attraverso l’iscrizione in una università italiana accorciare il percorso di un anno per avere l’opportunità di anticipare gli altri studenti ad entrare nell’impresa o nella libera professione“.

E il ruolo dell’Istituto universitario Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa?

“Fondato nel 1989 da mio padre Aldo, questa istituzione si distingue nell’offrire agli studenti gli strumenti essenziali per abbattere le barriere linguistiche nel mondo del lavoro. Con laboratori linguistici avanzati, aule informatiche e una biblioteca accessibile, creiamo un ambiente che favorisce lo sviluppo concreto delle competenze. L’Istituto universitario che rilascia una laurea triennale e una magistrale da alcuni anni si è specializzato anche per le lingue orientali come Cinese, Giapponese, Coreano e Arabo oltre al russo“.

Il Gruppo Esedra cosa fa per Lucca?

“Da oltre 20 anni sosteniamo i progetti dell’Associazione Musicale Lucchese, Inoltre in onore al centenario di Giacomo Puccini Esedra è mecenate del Teatro del Giglio per il sostegno delle attività teatrali. Abbiamo partecipato all’illuminazione di importanti monumenti del centro in occasione del Natale 2023. Sul tema dell’inclusione sociale dei bambini sono più di 8 anni che sosteniamo l’associazione “i bambini delle fate” di Marco e Andrea che si rivolge all’autismo e altre disabilità. Ci ha colpito un progetto che si svolge nella provincia di Pisa “Ora dopo di Noi”, dove i ragazzi vengono coinvolti in esperienze di formazione e inseriti in contesti lavorativi veri e propri“

Non è poco...

“Ma non è tutto. Ad onore del nostro concetto di bellezza ci è sembrato doveroso impegnarci anche in restauri di importanti monumenti e opere della nostra città come i portoni in legno e ferro di Porta S. Pietro, L’Ultima

Cena del Tintoretto sull’omonimo altare nella Cattedrale di S.Martino e il mosaico in pavimento nella stessa Chiesa vicino alla Cappella del Volto Santo. Abbiamo anche restaurato un affresco nella Chiesa di S. Paolino, oltre alla cancellata in legno di Porta Santa Maria“.

Laura Sartini