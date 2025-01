Grotta del Vento, anno speciale. In visita anche una delegazione della ’Skocjanske Jame’ slovena

Un anno davvero speciale questo 2024 appena concluso per la Grotta del Vento, che ha celebrato in grande stile il sessantesimo anniversario dell’esplorazione della Grotta avvenuta da parte del team diretto da Vittorio Verole-Bozzello, il noto speleologo e attuale gestore dell’ambito sotterraneo di Fornovolasco, che, giovanissimo, guidò le storiche spedizioni del ’64. Nel piccolo borgo della Garfagnana, che si trova nel comune di Fabbriche di Vergemoli circondato dalle cime apuane, oltre a una moltitudine di visitatori proveniente da tutto il mondo per vivere un’entusiasmante avventura sotterranea sono arrivati, per l’occasione, anche i più grandi speleologi in ambito internazionale che, con le loro conferenze e approfondimenti tematici hanno attratto alla Grotta del Vento appassionali e neofiti.

Da Max Goldoni, figura di spicco nel panorama della speleologia nazionale, per ben sette mandati consecutivi consigliere nella Società Speleologica Italiana, a Giampietro Marchesi, attuale direttore scientifico del corsi itineranti dell’Associazione Grotte Turistiche Italiane e della Ssi, fino a Jo De Waele, ordinario di geomorfologia all’Università di Bologna, scienziato di fama internazionale e massimo esponente della speleologia scientifica e al presidente della Società Speleologica Italiana, Sergio Orsini.

"Abbiamo arricchito questi incontri di alto livello con visite in grotta molto particolari e correlate agli argomenti trattati - spiega Vittorio Verole-Bozzello - , possiamo senz’altro dire che il programma di eventi per il sessantesimo è stato azzeccato e ci ha portato nuove conoscenze e tanti complimenti. Gradita particolarmente la qualità delle spiegazioni e il modo in cui sono stati realizzati i percorsi interni, facilmente accessibili a tutti e nello stesso tempo bene armonizzati all’ambiente naturale che li circonda. Gli ultimi apprezzamenti in ordine di tempo sono arrivati dai componenti della folta delegazione della “Skocjanske Jame“, la Grotta slovena di San Canziano tra le cavità naturali più spettacolari del mondo e una delle poche a essere stata inserita dall’Unesco nell’elenco dei siti classificati come “Patrimonio dell’Umanità“, da me guidati lungo il terzo itinerario. Il loro entusiasmo è stato il regalo migliore per questo sessantesimo".

Fino a domani alla Grotta del Vento resta in vigore l’orario natalizio, con apertura giornaliera su tutti gli itinerari.

Fio. Co.