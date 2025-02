Green Le Mura Spring, arriva la quindicesima

Green Le Mura Spring 76 PF Prato 61

GREEN LE MURA SPRING: Cerri 7, Capodagli 2, Caredio 3, Dianda 9, Tessaro 13, Morettini 9, Geremei 1, Valentino 4, Chiti, Michelotti 8, Papa ne, Paulsson 19. All.: Ferretti.

PF PRATO: Peri, Borghesi, Mandroni 12, Pagliai, Billi 4, Trucioni 12, Ponsecchi 5, Garatti 3, Pololo 4, Franchini 21. All.: Pilli.

Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo e Gigoni di Livorno.

Note: parziali: 22-14; 37-31, 56-43.

Arriva la quindicesima vittoria per il Green Le Mura Spring, che consolida il terzo posto in classifica. Il primo quarto si apre subito bene, con Morettini, che mette subito a segno una tripla e si continua a segnare con continuità fino al 22-14. Nel secondo quarto Prato prova a rientrare, le biancorosse sono comunque brave a contenere le laniere sul 37-31. Nel terzo quarto le padrone di casa partono forti e vanno sul 56-43, mente inizia in maniera vivace con le ragazze di Ferretti, che riescono a gestire il match e ad aggiudicarsi questa vittoria. "Gara in continuità con le ultime prestazioni – ha commentato Ferretti – va fatto un applauso alle ragazze per una partita nella quale abbiamo concesso un po’ di più in difesa, cosa che può succedere, però siamo sempre state ben connesse in attacco e questo ci ha permesso il nostro punteggio più alto finora del campionato". Prossima gara domenica alle 21 contro Cmb Valdarno.

Alessia Lombardi