Green, il ko non preoccupa in chiave play-off

Pf Firenze

51

Green Le Mura Spring

48

PF Firenze: Salvetti 2, Torricelli, Madeddu 2, Nidiaci 13, Galfano 2, Torricini 11, Polini, Zanieri, Filoni ne, Ceccanti 14, Pasqualetti 7. All. Corsini.

GREEN LE MURA SPRING: Barberio ne, Tessaro 6, Pellegrini, Morettini 6, Rapè 2, Valentino, Michelotti 3, Peri, Cerkaska 13, Fedorenko 18. All. Biagi.

Arbitri: Forte di Siena e Collet di Castelnuovo Berardenga.

Note: parziali: 7-15, 22-27, 36-38.

Una sconfitta che per il Green Le Mura Spring non crea problemi per il piazzamento play-off, quella rimediata domenica sera contro PF Firenze per 51 a 48. E saranno proprio le fiorentine le avversarie delle biancorosse nel primo turno dei play-off.

Le ragazze di Biagi partono bene e alla fine del primo quarto chiudono avanti per 15 a 7, grazie anche ai tiri da sottoplancia di Tessaro e Fedorenko e con i liberi di Cerkaska e Fedorenko. Nel secondo quarto Tessaro riporta il vantaggio sul più dieci, segue poi una fase dove si gioca punto a punto e il quarto si chiude con due 1/2 ai liberi di Michelotti e Fedorenko sul 22-27.

Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, la gara si fa più spigolosa e allo scadere un centro da sotto di Torricini riporta le fiorentine in svantaggio ed il quarto si chiude sul 36-38. Nell’ultimo quarto, Morettini riporta di nuovo in vantaggio le biancorosse, ma le padrone di casa riescono a recuperare e ad un minuto e venti secondi dalla fine Pasqualetti trova una tripla dall’angolo, che in pratica spiana la strada verso il successo per 51-48.

"È stata una partita costellata da diversi errori - commenta Biagi - ed alla fine si sono pagati. Abbiamo una brutta percentuale anche dall’arco dei tre punti (11,1% n.d.r.), quindi non è stata una gran serata al tiro, come si capisce anche dai quarantotto punti segnati. Loro sono state più brave a crederci fino in fondo e più ciniche nei momenti decisivi".

Ultimo impegno di questa prima fase sabato 2 marzo ore 18.30, al Palatagliate contro Baloncesto, poi la concentrazione sarà tutta sui play-off, dove le biancorosse vogliono continuare a giocare, cercando di andare più avanti possibile, in una competizione, che sicuramente sarà molto difficile ed insidiosa.

Alessia Lombardi