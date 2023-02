“Grazie di cuore al dottor Landi“

“Puntuale. Sempre presente e tempestivo. E disponibile sia per telefono

che per le visite domiciliari ai suoi assistiti, con risposte sempre efficaci alle nostre problematiche“. Il grazie motivato arriva da Giovan Sergio Benedetti ed è destinato al dottor Roberto Landi. “Attivo sul territorio con la medicina di gruppo e per ambulatori sempre più moderni e ricchi di specialisti. Come l’area sanitaria Europa. Difficile immaginare di poter fare a meno del dottor Roberto Landi che come medico di famiglia per 40 anni ha curato egregiamente le tue famiglie, quella tua nuova e quella dei tuoi vecchi. Ma dobbiamo ringraziarlo – conclude Benedetti – anche perchè si è preoccupato di indicarci un degno sostituto al quale già ci siamo tutti iscritti.

Tanti auguri al dottor Roberto Landi“.