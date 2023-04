Grande successo per “Lucca Art Fair“ Arte moderna e contemporanea in mostra

Ultimo giorno per visitare Lucca Art Fair al Real Collegio, un’occasione unica per i collezionisti di passare una giornata all’insegna della passione per l’arte moderna e contemporanea. Ben 30 (di cui tre straniere) le gallerie d’arte presenti, divise in tre sezioni con oltre duecento artisti. La Main Section propone opere che vanno dal periodo post-bellico fino a oggi, dove prevalgono pittura e scultura, tra le quali quelle di Warhol, Haring, Schifano, Sherman, De Chirico, Sironi. Art Projects è invece dedicata a sei progetti e gallerie che presenteranno principalmente solo show e duo show, ponendo in dialogo artisti provenienti da diversi contesti sociali, tra queste si segnala la galleria Monocromo con il progetto DollarArt (nella foto) che coinvolge artisti contemporanei affermati ed emergenti nella realizzazione di opere utilizzando come supporto la famosa banconota americana da un dollaro. Infine la sezione Spotlight, incentrata sul periodo tra fine Ottocento e primo Novecento: da segnalare una grande tela dell’artista lucchese Mario Davini, “New York, Broadway Theatre, the Great White Way, 1914“ e un importante olio su tela di Plinio Nomellini, “Pomeriggio, 1910“.