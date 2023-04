Grande successo per la festa dell’olio

Successo per la XVIII edizione della Festa dell’Olio, sabato e domenica, con la partecipazione di tanta gente proveniente da tutta la provincia. Una festa che ormai è una tradizione, organizzata dall’associazione Valle dell’Olio, con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano e con la collaborazione dell’associazione Amatori Valdottavo 1999. Molte le iniziative e i momenti di spettacolo, con tanta musica, sfilate di moda, enogastronomia, mostre artistiche, mercatini dell’artigianato e degli utensili da giardinaggio, dalle ore 10,30 di sabato mattina fino a domenica sera. Due giornate assistite da bel tempo, stupendo il primo giorno accettabile la domenica, nonostante le "cassandre" della meteorologia avessero predetto tempesta. Poi, per chi ha voluto provare l’ebrezza del volo: giro in elicottero con vista panoramica su tutta la Valle dell’Olio e dintorni.

Sabato taglio del nastro con il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, l’apertura degli stand e dei mercatini, poi il via a esibizioni varie, fra cui, nel pomeriggio il Gruppo Cinofilo della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Finale con il gruppo Ciao. Domenica, giornata clou, con numerose iniziative, a partire dalle ore 9.30 con il Complesso Bandistico di Valdottavo che ha sfilato per le vie del centro. Alle 10 si è svolta l’attesa Passeggiata Ecologica, con numerosissimi partecipanti, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’Airc. Alle 15 nel piazzale della scuola elementare ha avuto luogo la sfilata di moda con la partecipazione di Asd Arte in Movimento alla presenza di un folto pubblico che non ha lesinato gli applausi. Dalle 16.30 concerto e ballo con i Brama Buriana, tribute band di Luciano Ligabue.

Arrivederci al 2024!

Marco Nicoli