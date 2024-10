Grande successo per il festival della risata

Ha avuto molto successo la prima edizione del Festival del "Comico… in Shakespeare" in ricordo di Gigi Proietti, ideato da Consuelo Barilari, svoltosi a Camporgiano e in altri luoghi suggestivi della Garfagnana con bravissimi attori e maestri della comicità italiana e che ha avuto la degna conclusione sotto la Rocca Estense, illuminata, per l’occasione, con il Tricolore, a Camporgiano. Protagonisti l’attore teatrale, cabarettista e cantante Matteo Micheli e gli attori under 35 della Compagnia dei Fool composta da Damiano Falsini, Alessio Sallustio, Andrea Di Silvio, Riccardo Cantoni e Sara Santucci, che hanno portato in scena parti de "I gentiluomini di Verona" e "Sogno di una notte di mezza estate"con la regia di Consuelo Barilari.

Dino Magistrelli