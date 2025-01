Grande successo di Andrea Lucchesini. Concerto sold out

Inizio con il botto per la Stagione 2025 dell’Associazione Musicale Lucchese che sabato ha dato il via ai concerti con un bellissimo tutto esaurito. Sul palco dell’auditorium del Suffragio, il pianista Andrea Lucchesini non ha deluso le aspettative del folto pubblico che già un’ora prima del concerto era in fila e a fatica ha trovato posto in platea, tanto che alcuni giovanissimi (allievi del Conservatorio) sono stati fatti sedere sul proscenio, accanto al pianoforte.

Superba l’interpretazione di Lucchesini che ha proposto capolavori di Luciano Berio, come omaggio nel centenario della nascita, Franz Liszt e Fryderyk Chopin. Lunghissimi gli applausi e tanta la soddisfazione di tutti al termine di un pomeriggio di grande musica.

Prima del concerto, i saluti istituzionali da parte del presidente dell’Aml, Marco Cattani, del direttore artistico Simone Soldati e del curatore di questa parte della stagione dei concerti Nicola Bimbi. Assieme al direttore del conservatorio Massimo Morelli, hanno ringraziato il pubblico e le autorità presenti.

Ora è atteso lo strepitoso violinista Simon Zhu, vincitore del premio Paganini di Genova nel 2023, che si esibirà assieme al pianista lucchese Simone Rugani domenica alle 17.30.