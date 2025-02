Grande festa per Jasmine. Emozioni, regali e sorrisi per la ‘regina’ del tennis

Una bella festa per celebrare Jasmine Paolini, nel giorno del suo atteso ritorno a ‘casa‘. Un celebration day desiderato sin da quando la tennista di Bagni di Lucca ha iniziato a mietere successi culminati con l’oro di Parigi la scorsa estate.

"Oggi non mi sono preparato un discorso, ma parlo con il cuore, mio e di tutta Bagni di Lucca. Era un avvenimento che attendevamo da tempo e che Jasmine merita per tutto quello che ci ha regalato con i suoi successi, mantenendo alto il nome di Bagni di Lucca in tutti i campi del Mondo dove haottenendo grandiosi successi, conquistando, con il suo sorriso e il suo modo di giocare a tennis, tantissime persone e il pubblico che le ha sempre tributato affetto e simpatia. Questa cerimonia è insieme il ringraziamento di tutta la nostra comunità per quanto ha fatto nel tennis a livello mondiale". Così il sindaco Paolo Michelini ha aperto la festa per Jasmine nella sala rosa del Circolo dei Forestieri. "Questa cerimonia – ha aggiunto – è insieme il ringraziamento di tutta la nostra comunità per quanto ha fatto nel tennis a livello mondiale, giungendo a conquistare la più ambita delle medaglie, quella d’oro olimpica a Parigi.

Tanta gente in paese per salutare Jasmine e tributarle affetto e sostegno e tante autorità, a partire dal presidente della Toscana, Eugenio Giani che ha consegnato a Jasmine Paolini il "Pegaso d’Oro". In prima fila anche i parenti di Jasmine: il padre Ugo, la mamma Jacquiline, il fratello William e la nonna Ivonne.

"E’ un motivo di grande orgoglio per la Toscana - ha detto il presidente Giani - poter aggiungere all’eccezionale palmares di Jasmine Paolini anche l’oro del Pegaso, la massima onorificenza della Regione Toscana. Jasmine Paolini, insieme alla famiglia del tennis azzurro, è protagonista di una stagione indimenticabile, che sta trainando l’entusiasmo e l’attenzione del nostro Paese verso questo sport e, soprattutto, verso i veri valori dello sport: la solidarietà e la socialità, lo spirito di squadra, il sacrificio, il rispetto per l’avversario, l’impegno e la volontà".

L’assessora di Bagni di Lucca, Priscilla Valentino, ha consegnato a Jasmine due riconoscimenti dell’amministrazione comunale dicendo: "In questi mesi ti abbiamo tanto attesa, tutta Bagni di Lucca non vedeva l’ora di accoglierti e renderti omaggio. Il tuo incredibile percorso sportivo è un faro di ispirazione".

La campionessa è stata omaggiata dal Comune di un dono esclusivo: un gioiello in oro che porta inciso una combinazione di simboli profondamente significativi per Jasmine: la medaglia olimpica per celebrare l’oro vinto, la ninfa di Bagni di Lucca per ricordare il suo comune di origine, un leone a rappresentare il coraggio e la determinazione, il segno zodiacale del Capricorno e un quadrifoglio come portafortuna. Un omaggio a Jasmine anche da parte della presidente dell’associazione Lucchesi nel mondo, Ilaria Del Bianco, consegnandole in premio un bassorilievo prodotto dalla ditta Marchi raffigurante un figurinaio e Giacomo Puccini, segni evidenti della Lucchesità e della storia anche di Bagni di Lucca.

