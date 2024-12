Grande cordoglio per l’addio a Gino Guidi

Profondo cordoglio a Castelnuovo e nell’intera Garfagnana per la scomparsa del noto imprenditore nel settore edile Gino Guidi, 96 anni, fondatore della Guidi Gino spa, con sede a Castelnuovo, che opera da oltre 60 anni nel settore dell’edilizia civile e industriale, tra le più note imprese del settore a livello provinciale e oltre.

Ha lasciato nel dolore i figli Andrea, oggi alla guida dell’azienda, già presidente dell’Associazione industriali della provincia di Lucca, poi Stefano e Paolo, anche loro imprenditori in vari settori, con le loro famiglie e le tante persone che conoscevano e stimavano Gino per la sua importante attività lavorativa e per la sua umanità. "Gino Guidi - commenta Francolino Bondi, ex presidente del Consiglio comunale di Castelnuovo e della Società calcistica gialloblu - era una persona stimata e conosciuta per il suo carattere aperto e cordiale. Una persona benvoluta e circondata da tanti e affezionati amici. Era rimasto una persona dal comportamento semplice, anche quando era diventato un grande imprenditore a capo di un’importante azienda. Gino è rimasto sempre lo stesso. Una persona gioviale, che teneva tantissimo all’amicizia, fiero delle sue radici, sempre in prima fila per dare una forte mano".

Tante persone, commosse, hanno preso parte al funerale in Duomo a Castelnuovo dopo che la camera ardente era stata allestita nella chiesa di Santa Lucia, il suo rione nativo. Per volontà della famiglia, non fiori, ma opere di bene. Alla famiglia Guidi giungano le condoglianze anche de La Nazione.

Dino Magistrelli