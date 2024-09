Grande commozione per l’addio a Cicchi

Folla ai funerali del dottor Pier Luigi Cicchi di Altopascio, 82 anni, medico in pensione conosciutissimo non solo nella cittadina del Tau, ma anche in tutta la Piana. Ex pazienti, colleghi, amici, conoscenti non sono voluti mancare per tributargli l’ultimo saluto e tutti si sono stretti intorno alla famiglia.

Il medico viveva da solo nel centro di Altopascio ed è stato colpito da un malore cardiaco acuto. Questa la causa del decesso. Il dolore gli ha fatto perdere l’equilibrio mentre si trovava sulle scale che si accingeva a salire per rientrare in casa. Non avendo fornito sue notizie da tempo, i familiari si sono preoccupati e si sono recati a verificare trovandolo purtroppo cadavere. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche i Carabinieri. In un primo momento è scattata la procedura per attivare l’esame autoptico, poi le cause del decesso sono apparse chiare, l’attacco di cuore. Così si sono potuti celebrare i funerali.

M.S.