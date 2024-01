"Gran lavoratore e mente raffinata". Il ricordo dell’ex sindaco Fazzi

L’ex sindaco di Lucca, Pietro Fazzi, con un lungo post sul suo profilo Facebook, ricorda Gianni Simonetti (con Fazzi nella foto), scomparso lo scorso dicembre. "Gianni Simonetti - scrive Fazzi nel suo lungo post - è morto il 16 dicembre 2023. In silenzio senza clamori, così come aveva vissuto. E’ stato funzionario del Comune di Lucca, segretario del sindaco Franco Fanucchi che lo aveva voluto con sé quando divenne presidente della Camera di Commercio e accettò di tornare in Comune quando gli chiesi di venire a fare il mio Capo di Gabinetto nel giugno del 1998. Svolgeva il suo ruolo con competenza e dedizione senza mai cercare visibilità pur accettando quella che derivava dalle sue delicate mansioni".

"Gianni era una persona onesta e leale, forte, ma anche schiva e sensibile, timido - aggiunge Fazzi nel suo post - . Non era un guerriero, era un gran lavoratore e una mente raffinata. Era colto e creativo, lucido. A Dio caro Gianni".

x