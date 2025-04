Gran finale insieme a Rocco Papaleo. A intervistarlo la regista Puccinelli

Lucca è pronta a sorridere e lo fa con la nuova edizione del Festival della Risata, alla VI edizione, in programma l’1, 2 e 3 maggio 2025. Dopo il grande successo delle passate edizioni, che hanno registrato il tutto esaurito con ospiti del calibro di Raul Cremona, Nino Frassica e Gene Gnocchi, la Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani e Presta e Dose del Ruggito del coniglio (Rai2), solo per ricordarne alcuni, torna per una nuova edizione tutta da ridere, ricca di appuntamenti ad ingresso gratuito.

La manifestazione che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca”) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, cresce per numero di ospiti e per giorni, diventando un evento di 3 giorni con 6 appuntamenti in calendario. Un vera escalation di cominicità, e una sana iniezione di buonumore che vedrà il suo momento culmine nella giornata conclusiva, quella di sabato 3 maggio quando alle ore 17 (Auditorium San Romano ad ingresso libero) si paleserà forse il più atteso di tutti, l’ospite d’onore Rocco Papaleo. Perchè a lui “Perdere tempo gli viene facile“, da qui l’intervista spettacolo condotta da Cristina Puccinelli. Sarà appunto la nota regista, attrice e conduttrice lucchese a interrogare ll’attore, regista, sceneggiatore e musicista, conosciuto e amato dal grande pubblico per i tantissimi personaggi a cui ha dato vita negli anni. E anche per quegli indimenticabili giorni trascorsi nella nostra città per le riprese di “Finalmente la felicità“ con Leonardo Pieraccioni. L’evento sarà In collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Lucca sarà presente un punto vendita dei libri dei quali Rocco Papaleo è autore.

Il “Festival della Risata” nasce nel 2019 dall’associazione culturale E&E - Events and Executive, costituita dall’idea progettuale e artistica di due professionisti lucchesi, Erika Citti ed Elisa D’Agostino note per la loro collaborazione con diverse realtà culturali alla quale si è aggiunto in questi ultimi anni, sposando il progetto, Vanni Baldini noto autore comico. Il Festival della Risata è stato il primo evento del suo genere nel panorama toscano, suggestivo, pronto a emozionare, far ridere e divertire.

L.S.