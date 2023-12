Gran Capodanno. Festa in S.Maria. Ecco le novità

Conto alla rovescia per la grande festa di Capodanno in piazza Santa Maria. La super ospite della serata, come sappiamo, sarà Sabrina Salerno, icona pop che ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo. Prima di lei il dj Federico Avanzati e la musica coinvolgente della Auto-Reverse Band, con uno show dance che partirà dal repertorio anni ‘70 per proseguire fino alle hit dei nostri tempi.

Il complesso offrirà uno show tutto da ballare tra successi disco, pop e dance italiani e internazionali per una notte di musica indimenticabile. Questa la composizione della band: Daniele Pacini (batteria), Edoardo Dei (chitarra), Carlo Romagnoli (basso), Ida Filice (voce) e Stefano Matranga (tastiere). E infine, a chiusura della serata, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle realtà coinvolte, il dj set del lucchese Luca Maffei per festeggiare l’inizio del nuovo anno ballando al ritmo della migliore musica italiana ed internazionale. A presentare la serata sarà Emanuela Gennai.

Proprio in funzione della festa di Capodanno il Comune dispone che il 31 a partire dalle 16 sarà istituito il divieto di sosta sull’intera piazza Santa Maria, in piazzale Martiri della Libertà, nei rimanenti 10 stalli di sosta a pagamento posti all’uscita di Porta Santa e in via San Leonardo, nel tratto compreso tra il civico 18 e il civico 28. A partire dalla stessa ora saranno posizionate le barriere antisfondamento nella zona e saranno deviate le linee del trasporto pubblico locale interessate. Infine, a partire dalle 19 del 31 dicembre e fino alle 4 dell’1 gennaio, sarà istituto il divieto di transito veicolare (eccetto mezzi di soccorso in servizio di emergenza, mezzi di sistema ambiente e mezzi dell’organizzazione) in porta Santa Maria, piazza Santa Maria, via del Gonfalone, all’intersezione con piazza Santa Maria, via Fillungo, all’intersezione con piazza Santa Maria, via della Cavallerizza, all’intersezione con piazza Santa Maria, in via Buiamonti, fatta eccezione anche per i mezzi che hanno l’accesso ad aree private, piazza Luigi Varanini, nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con via Buiamonti.