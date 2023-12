Gli stranieri amano la Garfagnana: "Mercato immobiliare in crescita"

Sta crescendo in Garfagnana il mercato immobiliare rivolto a cittadini stranieri, europei e non. E’ quanto afferma Michele De Cian, 39 anni, di Villetta San Romano, professionista del settore, titolare dell’agenzia ProfessioneCasa di Castelnuovo.

"Il nostro territorio attira gli stranieri - spiega Michele De Cian-. Durante il 2023 abbiamo gestito molte richieste da parte di una clientela internazionale sempre più presente, con in testa Belgio e Germania, poi le altre nazioni del Nord Europa, America settentrionale e Sud Africa. Sono orgoglioso assieme al mio team anche di poter contribuire a far conoscere le bellezze della Garfagnana. Il 2023 è stato l’anno della ripresa dopo la pandemia Covid, anche se il panorama internazionale, come tutti sappiamo, non è ancora rasserenato con due guerre vicine, in Ucraina e Medio Oriente".

Quali sono state le più recenti transazioni?

"L’edificio della “Colombera“ di Piazza al Serchio è stato ceduto a un cittadino belga, a Metello di Castelnuovo ha acquistato un edificio un cittadino del Texas, a Casciana di Camporgiano uno statunitense, a Borsigliana uno proveniente dalla Turchia, ad Agliano di Minucciano ha preso casa un cittadino belga, un tedesco a Campo di Gallicano e altri ancora".

Ci sono stati cambiamenti di indirizzo nel mercato immobiliare europeo?

"C’è da dire che gli inglesi dopo la Brexit stanno vendendo i loro immobili nella nostra Valle, per le nuove tassazioni diventate pesanti. Poi si stanno affacciando da noi anche i ricchi cittadini dell’Est europeo, come polacchi e addirittura ucraini fuggiti per la guerra".

Cosa desiderano gli stranieri che acquistano una casa nella nostra Valle?

"E’gente che cerca il contatto con la natura, il silenzio, l’armonia del paesaggio con i suoi diversi colori stagionali, così unici da noi".

Come vengono in contatto gli stranieri con la sua agenzia?

"Attraverso i siti internazionali a cui siamo iscritti. Poi il passaparola fra cittadini della stessa nazione. Ad esempio, quel texano che ha preso casa a Metello, con una sua foto su internet ha suscitato un grande interesse. Subito dopo due signore americane hanno acquistato una casa a Piazza al Serchio".

Come vede il 2024?

"Sono ottimista. Per il mercato immobiliare verso gli stranieri sicuramente assisteremo ad un incremento. Ora aspettiamo gli arabi e i cinesi, che da noi mancano ancora all’appello".

Dino Magistrelli