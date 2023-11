Gli imperdibili di oggi. Don Rosa e i suoi paperi. Capatonda e Cristina

Il mondo del fumetto continua a regalare emozionanti incontri con i grandi Maestri della Nona Arte, tra i quali il grande cartoonist italo-americano Don Rosa che racconterà una vita tra i paperi (ore 18, Sala Tobino) e Kan Takahama con le sue “Storie nascoste (ore 12, Salone dell’Arcivescovato). Assolutamente da non perdere l’appuntamento con “Quanta Pazienza, signor Presidente!“: a quarant’anni dall’uscita della raccolta “Pertini“ e a 35 anni dalla morte del suo autore, Andrea Pazienza, ricordiamo con Tanino Liberatore, Carlotta Vacchelli e Michele Ginevra Sandro Pertini, un personaggio che prima di diventare un fumetto, simpaticamente ribattezzato “Pert” dallo stesso Pazienza, è stato semplicemente il Presidente della Repubblica più amato dagli Italiani (ore 17, Auditorium San Girolamo).

Per l’Area Movie, a cura di QMI, gli eventi cominciano alle 11.30 al Cinema Astra con “Mimì. Il principe delle tenebre di Brando De Sica“, che esordisce nel lungometraggio con un horror che unisce il romanzo di formazione alla storia d’amore, distribuito da Luce Cinecittà. Sempre all’Astra, alle 14.30 Marcello Macchia aka Maccio Capatonda, Danilo Carlani e Alessio Dogana saranno ospiti attesi di un panel dedicato al loro prossimo film, “Il migliore dei mondi“, la storia di un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico, presto in arrivo su Prime Video. Si continua alle 18 col regista Enzo D’Alò che, in dialogo con Simone Soranna, presenta l’anteprima di “Mary e lo Spirito di mezzanotte“, tratto dal romanzo di Roddy Doyle “La Gita di Mezzanotte (Guanda)“.

Alle 21.30, sul palco dell’Area Music, la regina delle sigle Cristina D’Avena sarà la protagonista di “Sognando Creamy”, un concerto unico e inedito per entrare nel mondo creato da Kazunori Itō e Yuko Kitagawa, facendo riascoltare le canzoni del celebre anime. Con lei la DB rock band e un ensemble del conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Guest star il maestro Paolo Barbieri che interpreterà live lo spettacolo con la sua arte unica e inimitabile. Aprirà la serata la scoppiettante performance di Chef Hiro che svelerà i segreti delle ricette del Creamy Crêpe, il famoso shop dei genitori di Yu-Creamy. La voce narrante dello spettacolo è Maurizio Merluzzo e la regia è firmata da Gianluca Del Carlo.