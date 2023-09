Gli avi del maestro Puccini a Lucca: concerto nella chiesa San Paolino

Dopo lo straordinario concerto sulle Mura Urbane proprio durante la notte di San Lorenzo, anche l’ultimo appuntamento del programma per i sessant’anni della Sagra Musicale Lucchese è pronto per “vedere le stelle”. Sarà infatti dedicato a “I quattro Puccini prima di Puccini”, ovvero agli avi del grande maestro Giacomo, il gran finale dei sei appuntamenti ideati per celebrare i 60 anni dell’Associazione, ormai tra le più antiche e longeve della nostra città.

Il concerto – che vedrà esibirsi l’orchestra da camera Luigi Boccherini diretta dal maestro Luca Bacci - si terrà sabato (30 settembre) alle 21 nella chiesa di San Paolino. Un appuntamento molto atteso – posticipato rispetto al programma tradizionale della Sagra Musicale – che vuole aprire la strada ai tributi per i cento anni dalla morte del Maestro Giacomo Puccini sotto la guida del maestro Luca Bacci.

A presentare l’evento ieri il presidente della Sagra Musicale Lucchese Giuseppe Conoscenti, il maestro Luca Bacci e i componenti del direttivo della Sagra Musicale Lucchese “Sabato si terrà il concerto conclusivo di questa 60esima stagione della Sagra Musicale Lucchese che ha già offerto grandi soddisfazioni e che, nei prossimi giorni, riserverà una ulteriore sorpresa - ha commentato il presidente Giuseppe Conoscenti -. Il prossimo concerto è un’occasione imperdibile per gli appassionati e per chi vuol conoscere le radici familiari di Giacomo Puccini, genio della musica che ha reso celebre la sua città nel mondo. Saranno eseguiti brani di musica sacra a partire dal trisavolo e capostipite Giacomo senior per finire con Michele, padre di Giacomo junior. La famiglia Puccini - prosegue - è stata protagonista della scena musicale Lucchese per quasi due secoli tra Settecento e Ottocento. Per questo motivo, il concerto del 30 settembre è anche uno specifico contributo della Sagra Musicale Lucchese alle celebrazioni dell’anno pucciniano”.

“I brani, scritti dagli avi del maestro, saranno eseguiti in forma originale – ha aggiunto il maestro Luca Bacci – anche l’orchestra sarà condotta in “parti reali”, ovvero come voleva la tradizione dell’epoca“. Sabato saranno dunque eseguiti brani di Giacomo Puccini senior (1712-1781), trisnonno del maestro, Antonio Benedetto Maria Puccini (1747-1832), Domenico Vincenzo Maria Puccini (1772-1815) e, infine, Michele Puccini (1813-1864), padre di Giacomo. Ingresso gratuito, [email protected].