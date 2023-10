"Gli autieri un fiore all’occhiello". Emozioni, entusiasmo e impegno per l’esercitazione a Castelnuovo

CASTELNUOVO

"Le esercitazioni sono un momento fondamentale della pianificazione perché servono all’attenta verifica del percorso fatto, alla valutazione degli aggiustamenti necessari e alla programmazione di future strategie". Parole del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, alla base della logica che ha mosso le forze in campo, tantissime, presenti alle giornate di formazione ed esercitazione organizzate a Castelnuovo dall’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, Presidenza Nazionale, settore Protezione Civile.

Da giorni nel capoluogo della Garfagnana hanno iniziato a confluire gruppi di autieri provenienti da tutte le parti d’Italia per operare nell’allestimento dei moduli di segreteria, di comando, cucina e beni culturali, con i cinofili, le idrovore, i mezzi antincendio e altro ancora, permettendo così a tutti i volontari di partecipare alle svariate fasi di progettazione e allestimento di un campo di accoglienza in situazioni di emergenza. A coordinare le operazioni logistiche il nutrito gruppo della sezione Garfagnana degli Autieri d’Italia, guidato dall’attivo presidente Massimo Turri, amatissimi a livello nazionale per l’esito importante, professionale e umano, delle loro tante trasferte svolte direttamente nei luoghi di emergenze territoriali.

Alla presenza dei vertici del Dipartimento Nazionale Protezione Civile, del presidente nazionale dell’Associazione A.N.A.I, generale Gerardo Restaino, del vicepresidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, generale Nunzio Paolucci, del consigliere regionale Mario Puppa, del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, della vicesindaco con delega alla Protezione civile comunale, Chiara Bechelli, di gran parte dei primi cittadini della Valle del Serchio e di tanti giovani studenti dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo e dell’Isi, ieri mattina si sono aperte alla cittadinanza le porte del Campo Accoglienza.

"Grande orgoglio da parte dei cittadini e di tutta la nostra amministrazione per il gruppo della sezione Garfagnana degli Autieri d’Italia - commenta a margine dell’apertura al pubblico del Campo la vicesindaco Chiara Bechelli - . In crescita esponenziale e tra i più importanti in Italia, numericamente per equipaggiamenti e strutture operative, sono uno dei fiori all’occhiello del territorio. E immettono il loro impegno su tanti fronti della protezione civile. Lo si è visto con la grande partecipazione all’apertura ufficiale delle giornate di esercitazione. Non da meno sono i nostri studenti, alcuni dei quali partecipano a un progetto sul tema dallo scorso anno, che si sono dimostrati non soltanto coinvolti e attenti, ma anche partecipativi e propositivi".

Le esercitazioni andranno avanti per tutta la giornata di oggi, anche in notturna, e si concluderanno nei prossimi giorni con la graduale chiusura del Campo.

Fiorella Corti