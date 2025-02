Giulio Cesare e dintorni. Al Giglio con Mormile

Sarà Alessandro Mormile, storico dell’opera e critico musicale, a tenere sabato alle 18, nel ridotto del teatro del Giglio, la conferenza dal titolo “Eroismo e belcantistiche seduzioni”, realizzata in occasione di Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel, il capolavoro barocco in scena al Giglio il 21 e 23 febbraio. L’incontro è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti; al termine sarà servito un aperitivo, con vini gentilmente offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo.

L’appuntamento di sabato 15 è il secondo di una serie di tre speciali momenti studiati per avvicinare il pubblico ad Andrea Chénier, Giulio Cesare e Giselle around Le Villi, per conoscere e approfondire questi titoli nelle loro specificità grazie alla mediazione di importanti studiosi, giornalisti, critici musicali e musicisti. Il progetto, denominato “Raccontare l’opera: incontri, approfondimenti e curiosità dal mondo dell’opera”, è curato per il Teatro del Giglio Giacomo Puccini da Francesco Ermini Polacci, critico musicale, musicologo, divulgatore e organizzatore musicale.

Laureato in Storia del melodramma con Paolo Gallarati all’Università di Torino, Alessandro Mormile è giornalista iscritto all’albo dei giornalisti e critico musicale. Docente a contratto di Poesia per musica e Drammaturgia musicale al Conservatorio di Venezia e al Conservatorio di Novara. Critico musicale, saggista e corrispondente della rivista L’Opera per oltre trenta anni e, oggi, per il quotidiano on-line Connessi all’Opera. È attivo anche in ambito radiofonico per Radio 3 Rai ed ha curato un programma settimanale per l’emittente della CEI Blu Sat 2000. È componente dell’Associazione Nazionale Critici Musicali. Mormile è autore del libro Controtenori. La rinascita dei “nuovi angeli” nella prassi esecutiva dell’opera barocca e dei due volumi Opéra de Monte-Carlo. Storia e ricordi di un teatro leggendario. Ha collaborato alla mostra per il 250° anniversario del Teatro Regio di Torino. Come saggista, ha curato alcune voci per il Dizionario Enciclopedico dell’Opera Lirica, per l’enciclopedia Lirica, le grandi voci di ieri e di oggi, per Philharmonia, guida alle città dell’Europa musicale, per il libro Ettore Bastianini. La voce più bella al mondo e per un volume su La rondine di Puccini. Ha curato note di copertina per diverse incisioni discografiche, fra le quali per la Riccardo Muti Music. Nel dicembre 2008 si è classificato terzo al Premio Europeo di Critica Musicale “Aldo Cesaraccio” indetto dal Rotary di Sassari, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.