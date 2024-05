Giro di vite al traffico nella Ztl . Operative da giugno le nuove regole

In arrivo l’annunciato giro di vite per i furgoni in centro storico. Scatta una riduzione consistente delle fasce orarie in cui sarà consentita la circolazione nella Ztl per il carico e scarico merci nel centro storico, per mettere un argine all’eccessivo via vai di mezzi. È la decisione presa dall’amministrazione comunale dopo una serie di approfondimenti condotti dai tecnici dell’ufficio mobilità su impulso dell’assessorato competente.

Tra le novità più rilevanti, l’accesso del pomeriggio alle zone più centrali consentito per meno tempo rispetto a prima e solo a furgoni elettrici con lunghezza non oltre i 4 metri. Ma andiamo per ordine. I possessori di permesso C1 (Trasporto merci ordinarie e medicinali) attualmente possono accedere alla Ztl B dal lunedì al sabato a orario continuato dalle 4 alle 17, e alla Ztl A dal lunedì al sabato dalle 4 alle 11 e dalle 14.alle 16.30. In seguito alle modifiche al Pams, potranno accedere alla Ztl B dal lunedì al sabato soltanto dalle 5 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16 (con uno stop quindi nella seconda parte della mattina) e alla Ztl A dal lunedì al sabato dalle 5 alle 10.30. Sempre nella Ztl A (che coincide appunto con vie e piazze principali nel cuore della città), nel pomeriggio si potrà accedere solo per un’ora, ovvero dalle 14.30 alle 15.30, ed esclusivamente con veicoli elettrici fino a 4 metri di lunghezza. Solo con questi requisiti si potrà ottenere un nuovo permesso (C1).

Per quanto riguarda il permesso C2 (merci deperibili, deteriorabili con mezzo coibentato/isotermico), allo stato attuale è possibile accedere alla Ztl B dal lunedì al sabato dalle 5 alle 17 e dalle 5 alle 10 la domenica e i festivi, e alla Ztl A dal lunedì al sabato dalle 5 alle 11 e dalle 14 alle 16.30. Infine dalle 5 alle 10 la domenica e i festivi. Arriva un giro di vite anche in questo caso: in seguito alle modifiche l’accesso alla Ztl B sarà consentito dal lunedì al sabato solo dalle 5 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16 e dalle 5 alle 10 la domenica e i festivi, mentre potranno accedere alla Ztl A dal lunedì al sabato dalle 5 alle 10.30, e dalle 14.30 alle 16 (quindi orario ridotto rispetto ad adesso). Infine dalle 5 alle 10 la domenica e i festivi. Parallelamente a queste modifiche saranno inoltre progressivamente aggiunte alcune aree di carico/scarico, per un totale di ulteriori sette.

I provvedimenti del Comune per riordinare la materia del carico e scarico merci entreranno in vigore entro la metà di giugno e saranno accompagnati da un capillare controllo dei vigili urbani. Si tratterà di una fase di sperimentazione di 2-3 mesi, periodo dopo il quale potranno essere apportati dei correttivi.