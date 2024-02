Tappa del Giro di Italia a Lucca, ecco il tracciato della corsa rosa

Lucca, 29 febbraio 2024 – Giro d’Italia a Lucca, la macchina organizzativa è ormai in pieno movimento. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha definito il perimetro degli impegni e delle responsabilità all’interno degli uffici, dando mandato alla dirigente del Settore Dipartimentale 4 "Istruzione, Cultura, Sport e Turismo" di procedere all’affidamento del contratto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con operatore economico titolare di diritti esclusivi connessi all’organizzazione e alla gestione della 107° edizione del Giro d’Italia.

La tappa, che arriva dopo ben 39 anni dall’ultima, costerà 250mila euro da riconoscere agli organizzatori del Giro, risorse già individuate e impegnate nei mesi scorsi, metà delle quali arriveranno dal Comitato Pucciniano.

"Siamo nei tempi previsti – spiega l’assessore allo Sport Fabio Barsanti – proprio di recente ci è arrivato il tracciato definitivo dagli organizzatori, che prevede il passaggio da dentro Borgo Giannotti e non dalla bretellina per poi, tramite via Passaglia e via Civitali arrivare in piazzale Martiri della Libertà. Il lavoro di coordinamento intersettoriale è partito, nei giorni scorsi si è tenuta una prima riunione in Questura, a cui ne seguiranno altre in Prefettura con tutti gli attori coinvolti, compresi i comuni limitrofi interessati dal passaggio della carovana del Giro. E’ previsto anche un tavolo con i gruppi ciclistici della zona per le iniziative collaterali e ovviamente è in corso in contatto continuo con la Federazione ciclistica. Tutto sta procedendo nella giusta direzione".

La giunta ha dato il suo via libera anche all’istituzione di un Comitato della 5ª Tappa "Genova-Lucca" comprendente una pluralità di competenze istituzionali, tecniche, amministrative e sportive, che supporterà Rcs Sport (la società organizzatrice del Giro) nelle fasi di pianificazione e implementazione delle attività necessarie alla corretta realizzazione dell’evento sportivo. Alla dirigente del Settore Dipartimentale 4 "Istruzione, Cultura, Turismo e Sport" è stato invece dato mandato di predisporre tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all’avvio dell’attività di fund raising mediante la pubblicazione dell’Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione delle iniziative ed eventi collaterali di accompagnamento.

A Rcs Sport è stato garantito l’utilizzo gratuito degli spazi e delle strutture comunali necessari per l’accoglienza della Carovana, per l’allestimento dell’Open Village, del Quartier Tappa e di ogni altro spazio necessario per il corretto svolgimento della manifestazione, secondo quanto indicato nel rapporto tecnico che verrà inviato dagli stessi organizzatori. Sempre a Rcs Sport è stato convenuto il rilascio a titolo gratuito delle eventuali autorizzazioni dovute per l’accesso, il transito e la sosta in centro storico e nelle zone limitate al traffico per tutti i soggetti che a vario titolo saranno impegnati alla realizzazione dell’evento.

Fabrizio Vincenti