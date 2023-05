Il Giro d’Italia passa da Lucca. Tra passione e disagi, mappa e orari off limits

Lucca, 16 maggio 2023 - Ci siamo. Oggi pomeriggio sul tappeto “rosa“ c’è il Giro d’Italia decima tappa Scandiano-Viareggio e le “istruzioni per l’uso“ sono necessarie, per appassionati e anche per chi non vuole trovarsi intrappolato in divieti e blocchi della circolazione. Gli atleti attraverseranno il nostro territorio comunale seguendo il percorso sulla strada statale 12 del Brennero dal ponte di Rivangaio a via Nazionale (Ponte a Moriano) fino alla rotatoria di intersezione con il ponte Carlo Alberto dalla Chiesa e poi nel Morianese lungo la Strada provinciale 25, via del Morianese, fino a Monte San Quirico dove imboccheranno la strada provinciale 1 Francigena in direzione Camaiore. Durante lo svolgimento della competizione resterà interrotta la viabilità da e per la media Valle di Serchio e la Garfagnana, sia in riva destra che sinistra del fiume.

L’amministrazione comunale, a seguito delle disposizioni concordate nell’ambito del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza coordinato dalla Prefettura di Lucca, ha emanato una serie di provvedimenti che riguardano la viabilità e la sosta, i mezzi pesanti e le scuole. In sintesi:

Divieto di transito. Dalle ore 13.30 alle 16.30, e comunque fino a fine gara, divieto di transito di veicoli, persone e animali a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa. L’amministrazione comunale rinnova l’invito a tutti i cittadini, ma soprattutto ai trasportatori, a evitare in ogni caso, anche fuori dalle fasce orarie di divieto, spostamenti che non siano strettamente necessari. In particolare i mezzi pesanti avranno a disposizione due aree di sosta straordinarie dedicate: una in una porzione di piazzale Don Baroni, e una in una porzione del parcheggio al cimitero di Sant’Anna in via delle Tagliate. Nei punti di snodo ci sarà la polizia municipale. Capitolo divieti di sosta: dalle 11.30 fino a fine gara scattano nei centri abitati delle frazioni di S.Lorenzo di Moriano, S.Cassiano di Moriano, S.Gemignano di Moriano, Sesto di Moriano, a Cappella e Torre.