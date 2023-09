Giovanni Pascoli e l’emigrazione a Lucca: Umberto Sereni ne parla

In virtù del grande successo degli appuntamenti del Festival I Musei del Sorriso, promosso dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca, gli organizzatori hanno inserito, nel già ampio e articolato calendario, un nuovo evento, dedicato alla letteratura pascoliana. Lunedì 2 ottobre, alle 11.15, nella sala Tobino di Palazzo Ducale, sede della Provincia, il professor Umberto Sereni, già docente di storia contemporanea all’ Università di Udine e originario di Barga, dedicherà un intervento al tema dell’emigrazione nella poesia e nella biografia di Giovanni Pascoli. L’incontro, dal titolo “Emigrazione. Storia e poesia in Giovanni Pascoli”, analizzerà un tema così attuale a partire dalla voce realizzata per il Lessico Critico Pascoliano (Carocci, 2023), il volume che raccoglie i contributi dei più autorevoli studiosi del poeta: Pascoli iniziò a conoscere le dolorose vicende di chi era costretto a lasciare il proprio paese proprio durante il suo soggiorno a Castelvecchio, e dai racconti degli emigranti raccolse gli elementi per una nuova narrazione dell’esperienza migratoria, facendone la sua missione di poeta.

Umberto Sereni (nella foto) sarà affiancato dal prof. Ferdinando Passalia, che interverrà con alcune letture, e da Ave Marchi, presidente della Fondazione Paolo Cresci, nella veste di moderatrice. L’evento, a ingresso gratuito, è realizzato in collaborazione con il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana che ha sede proprio a Palazzo Ducale. Il calendario completo degli appuntamenti: http:www.museiprovincialucca.itfestival. Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca - coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci - in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione CRL.