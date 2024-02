Giovani e ambiente. Tavolo di confronto

Giovani a confronto sul tema dell’ambiente, tra crisi climatica e impegno civico. Sabato 10 febbraio, dalle 15 alle 19, lo Spazio Giovani di Altopascio, in via Fratelli Rosselli, ospiterà un tavolo tematico dedicato alle questioni ambientali e a quanto questo rappresenti, soprattutto per le nuove generazioni, l’argomento principale di discussione, attivismo e mobilitazione per il presente e il futuro. Un pomeriggio di dialogo e confronto aperto a tutti i giovani con un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. I ragazzi e le ragazze potranno confrontarsi sui temi ambientali nel contesto di una discussione libera e coinvolgente, in cerchio intorno a un tavolo, dove si ascoltano e ci si relaziona con le opinioni di tutti. Un modo e un’occasione per crescere nel rispetto degli altri e dei pensieri altrui, senza escludere il divertimento e la compagnia. L’ingresso è libero e gratuito, non è necessaria la prenotazione.